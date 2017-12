Se démarquant de Rewmi : Thierno Bocoum veut AGIR pour les intérêts de la République

Il est un peu plus de 17 heures lorsque Thierno Bocoum, démissionnaire du parti rewmi, se réunit à la Librairie l’Harmattan avec des journalistes. Au menu, bien sûr, l’attitude à adopter après avoir quitté Idrissa Seck. Que faire au milieu du duel qui oppose la mouvance présidentielle à l'opposition ? Pour Thierno Bocoum, il fallait se démarquer de Rewmi et créer son propre mouvement. C'est qui edt dorénavant fait! Il s'agit de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (AGIR). Ce mouvement regroupe, selon l'ex porte-parole du parti de Idrissa Seck, des hommes et femmes soucieux de l'intérêt de la nation. Toutefois, l'ancien de Rewmi ne veut pas fonctionner comme les autres mouvements politiques. La création de son mouvement résulte, selon lui, d'une longue et très mûre réflexion d'hommes et de femmes. Bocoum a aussi annoncé que le lancement officiel se fera très prochainement...