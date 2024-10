Santé : l’ICAMO plaide pour la vulgarisation de l’obligation d’affilier les travailleurs à l’IPM

L’institution de coordination de l’Assurance Maladie obligatoire (ICAMO) en collaboration avec l’association des journalistes en santé (AJSPD) et l’association des gérants de l’IPM du Sénégal (AGIS) a organisé un déjeuner de presse, ce mercredi 02 octobre 2024.

Les échanges ont essentiellement porté sur l’assurance maladie obligatoire. Il s’agit d’un programme de lutte pour sensibiliser les entreprises à respecter l’obligation d’affilier leurs travailleurs à l’IPM.

Mme Coly, Marie Rosalie Ngom, directrice de l’institution de coordination de l’assurance maladie obligatoire (ICAMO) est revenue sur le rôle de l’ICAMO mise en place par l’Etat du Sénégal pour accompagner l’Institution de Prévoyance Maladie chargé d’assurer la couverture de la maladie la prise en charge médicale des travailleurs. Aussi, a-t-elle évoqué un certain nombre de manquements qui avaient été notés sur le fonctionnement de ces institutions en particulier sur la solidarité, la gestion technique et de la gouvernance. C’est dans ce sens, dira-t-elle que le gouvernement du Sénégal a mis en place une institution de coordination pour le diagnostic de certains points afin de vulgariser les IPM.

À ce titre, elle a rappelé aux employeurs l’obligation d’affilier leurs travailleurs à l’IPM comme cela se fait à l’IPRES ou à la Caisse de sécurité sociale afin de permettre aux agents de bénéficier d’une couverture médicale.



En termes de statistiques, le dernier rapport qui a été produit et qui date de 2022 affiche un nombre de près de 4000 entreprises adhérant aux IPM. Et c’est pour lutter contre l’évasion sociale que l’ICAMO a mis en place un programme de lutte contre l’évasion sociale en privilégiant la sensibilisation, pour utiliser la presse comme relais, mais aussi discuter avec les associations des ressources pour comprendre le contenu des textes.

Selon elle, une étude de ciblage qui consiste à comparer les bases de données, a démontré que 3000 entreprises sont affiliées à l’IPRES mais pas à l’IPM. Des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale seront chargés de descendre sur le terrain pour faire le contrôle des entreprises détectées et réparties par région pour rappeler le caractère obligatoire de l’affiliation des travailleurs à l’IPM.

Ainsi, elle espère qu'à l’issue de ces contrôles ciblés, la majorité des entreprises du Sénégal vont enfin respecter l’obligation d’affilier leur travailleur à une IPM au même titre que leur affiliation à la caisse de sécurité sociale et à l’IPRES.