Santé et Sécurité au travail : “Les accidents de travail sont liés avec le monde du travail, mais ce qui est inadmissible c'est que l'homme ne tire pas de leçon des drames survenus à cause du travail", (CNP)

Le Conseil national du patronat (CNP) Sénégal en accord avec la caisse de sécurité sociale (CSS), a rassemblé ce Lundi 15 Avril, l'ensemble des travailleurs, des acteurs de la sécurité et santé au travail dans ses locaux, pour informer sur les questions clés de la santé et de la sécurité au travail, en marge de la célébration du mois Africain de la prévention.



Cette activité qui s’inscrit dans le cadre de la 28e Journée Africaine de la Prévention et des Risques Professionnels (JAPRP), intervient dans un contexte où les risques professionnels demeurent une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, affectant la sécurité et la santé des des travailleurs dans divers secteurs d'activité.



Selon Docteur Georges Diouf, médecin du travail, le Sénégal a enregistré 15 cas d'accidents de travail au cours de l'année 2023. "Et ces 15 accidents de travail sont des accidents sans mort d'homme. Et ce que nous avions remarqué c'est que les 10 accidents se sont passés au premier semestre. On a mis en place un mécanisme, une politique de prévention qui fait qu'au deuxième semestre on n'a eu que 5 accidents non mortels", a-t-il révélé. Alors que les recherches menées par l'Organisation internationale du travail (OIT) ont révélé que plus de 2,78 millions de travailleurs perdent la vie à cause d'accidents du travail ou de maladies liées à leur activité professionnelle, chaque année.



Toujours dans le cadre de ces manutentions portuaires et risques mécaniques, le Docteur Gorges Diouf a mis en évidence dans son exposé que le rapport annuel des statistiques 2021 au Sénégal fait état de 1.320 accidents de travail et maladies professionnelles, dont 1.313 AT (99, 47%) et 7 MP (0,53%). "Donc, il y a une nécessité pour les médecins du travail pour les employeurs, de faire de telle sorte que les maladies professionnelles soient plus recherchées, plus diagnostiquées et plus prises en charge", a-t-il prévenu, assurant que la sensibilisation se fait assez régulièrement.



Le thème retenu cette année, "La sécurité et santé au travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque : défi et stratégie d'intervention", attire particulièrement l'attention de Monsieur Amadou Massar Sarr, cellule hygiène sécurité et environnement en milieu professionnel du CNP qui soutient que cette demi-journée d'échanges permet également de discuter sur les risques qu'il y a et tout ce qu'on peut faire pour les supprimer ou même les anéantir.



Ainsi, poursuit-il, "Les accidents de travail sont liés avec le monde du travail mais ce qui est inadmissible c'est que l'homme ne tire pas de leçon des drames survenus à cause du travail", a regretté Amadou Massar Sarr, sensibilisant qu'il faut qu'on ait la culture de la sécurité quel que soit le niveau.



Le Conseil national du patronat a formulé trois (3) recommandations aux employeurs et travailleurs pour endiguer ces incidents portuaires que sont :