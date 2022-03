Santé / Ramadan : Les agents de la direction de l'Emploi renflouent la banque de sang du CNTS.

L'amélioration du niveau d'activité et de productivité de tout pays ainsi que la promotion des emplois productifs et descents dépendent de la bonne santé et du bien-être de la population.



Selon Déthié Sène, direction de l'Emploi, "des synergies sont nécessaires entre acteurs de la santé et du marché du travail. C'est dans ce contexte que le Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, à travers la direction de l'emploi et ses agents, a organisé cette journée de don de sang", fera -t-il savoir. Cette activité qui était organisée ce 31 mars 2022 à la sphère Ministérielle de Diamniadio, avait pour thème : "Citoyenneté solidaire pour une employabilité plus performante."



"L'objectif de cette journée consiste à faire une grande mobilisation autour de la santé, de l'emploi et de la formation afin de relayer l'information sur la transversalité du secteur de l'emploi. La mise en œuvre de cette activité a permis aux participants de mieux appréhender les mécanismes d'emploi mis en place par l'État et de s'en approprier. Nous avons récolté plus de 100 poches de sang qui seront mises à la disposition du Centre National de Transfusion Sanguine qui est souvent en manque de sang en période de Ramadan", a expliqué ce dernier.