Santé : Les autorités sanitaires soupçonnent quelque chose de toxique comme cause de « la maladie mystérieuse »

Pour lever cette notion de maladie mystérieuse, c’est d’abord, la biologie. Cela ressort des propos de la Directrice générale de la Santé, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye. Des propos prononcés ce jeudi 19 novembre 2020 au cours d’une réunion qui avait réuni le ministre de la Santé et ses collègues de la Pêche et de l’Environnement.



« Nous n’avons pas, jusqu’à ce matin (du jeudi 19 novembre 2020), vers midi, un virus spécifique qui pouvait nous donner des bactéries ou bien des parasites provoquant donc cette apparition de lésions dermatologiques. Mais nous sommes en train de continuer, peut-être que d’ici demain on aura quelque chose », a dit le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui n’exclut pas une relation entre la maladie et la mer.



« Avec l’interrogatoire qu’on a eu au niveau des pêcheurs, nous avons soupçonné également quelque chose de toxique. Le Pr Amadou Fall du Centre de poison a commencé les investigations, dès le mardi. Nous sommes en train de voir de quoi il s’agit exactement. Donc, pour le moment nous en sommes-là. Et nous sommes en train de suivre pour qu’il n’y ait pas de gravité », a-t-elle déclaré.