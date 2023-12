Santé : 400 000 enfants sont touchés par le cancer dans le monde, soit 57 % en Afrique de l’Ouest (Pr Bara Ndiaye)

A l'occasion du troisième Congrès de la Société Sénégalaise de Chirurgie Pédiatrique co-organisé avec le IXe Congrès de la Société Africaine de Chirurgie Pédiatrique qui s'est ouvert ce jeudi 07 décembre 2023, le Doyen de la Faculté de médecine le Professeur Bara Ndiaye a révélé que chaque année on évalue à 400 000 le nombre d'enfant touché par le cancer dans le monde alors que 3 % d'entre eux échappe pour un diagnostic en Europe. Et ce chiffre est 57 % en Afrique de l’Ouest.



"Il y a d'importants progrès obtenus dans la prise en charge des enfants et l'amélioration du taux de guérison au cours des 30 dernières années. Ces progrès ne concernent qu'une partie de la population mondiale laissant de côté 80 % de la population pédiatrique mondiale en particulier du continent africain", a déclaré le Pr Ndiaye.





En ce qui concerne les complications en Chirurgie, la blouse blanche explique qu'elles sont communes à tous les types d'intervention chirurgicale à savoir les saignements, les ouvertures de plaies, etc.