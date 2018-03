Sanction de Lac 2 : Les excuses de son manager Mouhamed Ali

Lac de Guiers 2, par la voix de son manager Mouhamed Ali, a présenté ses excuses au Comité national de gestion (CNG) de lutte, à la suite de la suspension d’un an qui lui a été infligée, pour avoir tenu des « propos outrageants ».

Le sage de l’écurie Walo a sollicité, au nom de son poulain, la clémence du Cng. « Nous reconnaissons avoir fauté, avoir commis une erreur. Nous la regrettons et demandons pardon », a déclaré Mouhamed Ali, dans les colonnes du quotidien Source A. L’ancien champion de lutte d’ajouter : «Lac de Guiers 2 fait partie des lutteurs les plus corrects, disciplinés. Il n’a jamais eu à faire de tels dérapages ou manquer de respect à qui que ce soit. Nous avons introduit une requête pour obtenir la clémence du Cng.» L'affaire n'est sans doute pas terminée, car le lutteur a la possibilité de faire appel...