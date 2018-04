Samuel Sarr et ses quatorze fautes de français : La coupe est pleine pour un candidat à la présidentielle !

Dans l’impossibilité d’avoir un candidat pour le PDS. J’ai fait un appel du pied à ma famille de cœur pour « sauver l’héritage et le patrimoine qui se trouve être le PDS ». Je me suis proposé a eux comme le seul candidat de consensus pour réunir la famille libérale qui s’est susurrée depuis la chute de Me Abdoulaye Wade de la tête du Sénégal.



Je démens avec la dernière énergie ces » rumeurs » qui me présentent « depuis trois ans » comme un allié du régime de Macky Sall. « Cela fait bientôt trois ans que cette question est évoquée dans les médias. Je suis un homme d’état et un businessman et mes actions peuvent aider le gouvernement en place, mais mon ambition est de me présenter comme candidat aux élections présidentielle en 2019 ».



Je le dis ici, moi Samuel Ameth Sarr, je reste constant pour briguer la magistrature suprême du Sénégal.



Pour le prouver j’ai décidé avec les jeunes, les femmes et les hommes courageux de mon pays de créer un parti politique qui portera le nom de LSS (Libéralisme Social Sénégalais), nous avons créer un parti politique pour rassembler les citoyens Sénégalais autour d’objectifs communs dans le but d’exercer le pouvoir.



A cet effet, je ne vais pas lésiner sur les moyens pour établir les bases de mon parti partout dans les 45 départements du Sénégal et dans la Diaspora.



Je compte partager avec les sénégalais mon projet de société et je suis sûre que la plus grande partie vont adhérer à ma vision pour le pays, car depuis ma déclaration des gens de tous les bords n’arrêtent pas de me témoigner leurs sympathies.



La devise de notre parti est Justice, Liberté, Développement.



Notre logo est représenté par:



– Le fromager géant, arbre fascinant par sa taille et ses contreforts puissant qui ne laisse personne indifférent. Le fort mysticisme qui l’entoure en fait un arbre respecté et protégé, c’est le lieu de réconciliation dans le village.



– Une boule symbolisant le yin et le yang suivi d’une flèche de croissance qui évoque la dualité entre le libéralisme et le socialisme qui nous habite comme source de développement du Sénégal.



Je vais inaugurer le siège du parti et installer ma directoire de campagne à partir du 15 Mai. Mes équipes et moi travaillons d’arrache pied pour bâtir des coalitions fortes d’hommes, de femmes, de mouvements et de partis politiques qui ont montré leur désir de soutenir ma candidature.



Je lance un dernier appel à mes frères libéraux et ex du PDS de rejoindre cette grande coalition gagnante qui va au soir du dimanche 24 fevrier 2019 etre la meilleure surprise pour le Sénégal.



Je m’engage à mettre le Sénégal en mouvement, d’atténuer la souffrance des sénégalais et de rétablir la justice.



Toutefois, la nation Sénégalaise nous sera reconnaissante si le parti du Libéralisme Social Sénégalais arrive à poser les bases de ce développement.