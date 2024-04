Samba Diouldé Thiam sur Maguette Thiam : « Nous nous sommes connus il y a plus de 50 ans… C'est un homme au cœur et aux mains propres! »

C'est en présence de plusieurs personnalités politiques et universitaires que feu Maguette Thiam a reçu les derniers hommages qui s’articulaient autour de sa générosité, son ouverture et la capacité intellectuelle qui le caractérisait. Samba Diouldé Thiam, malgré le poids de l’âge s’est déplacé à Fann où se déroulait la levée du corps, pour accompagner une dernière fois celui qu’il appelle affectueusement « Jumeau ».



« Aujourd’hui, nous pouvons dire que notre entrée en politique ne fut pas vaine. Nous n’avons jamais baissé la tête dans cet espace politique. Nous avons toujours eu la tête haute et nous la gardons haute. Nous avons toujours la main propre et le cœur propre et Maguette Thiam était un de ces symboles », témoigne le compagnon de l’ancien ministre de l’intégration. Samba Diouldé Thiam qui a accompagné Maguette Thiam pendant 58 ans, reconnaît aujourd’hui un homme pétri de qualités humaines qui s’en va, laissant derrière lui, une famille politique qui doit s’inspirer de son humilité et de sa droiture.