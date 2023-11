Samba Dang, Ex-Pastef: « Aux Parcelles Assainies, nous avons deux rois des arènes, celui de la lutte et celui de la dette »

"Non seulement c’est le roi des arènes, de dette mais c’est aussi le roi des arènes de la remise gracieuse et des exonérations fiscales. Il faut cesser les remises gracieuses et exonérer les exonérations fiscales. On remet gracieusement des impôts à des entreprises fiscales coupables de fraudes fiscales »! Tels étaient les propos du député Samba Dang qui n’a pas fait de cadeaux au ministre et à ses équipes.



« On renonce volontairement à percevoir des impôts votés par l’Assemblée nationale. On fait des décisions d’arbitrage pour négocier des montants d’impôts, qui sont dus par des contribuables coupables de fraude fiscales, en les accordant une certaine amnistie sur des impôts collectés sur des populations pour des travailleurs qui ne font pas l’objet de remerciement » regrette le parlementaire estimant qu’il faut aller vers « des autorisations de recettes fiscales et non la perte de recettes fiscales, orchestrées par le ministre des finances ».