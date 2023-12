Saly / Sécurisation du domaine portuaire : "Les audits des gardes côtes américaines révèlent le port de Dakar comme étant le plus sûr, le plus sécurisé" (Dg port)

Le Port autonome de Dakar organise à partir de ce vendredi 01 décembre jusqu'au dimanche 03 décembre, un séminaire sur « la sécurisation du domaine portuaire ».

La rencontre réunit la direction générale du Port autonome de Dakar, les acteurs portuaires et surtout les forces de défense et de sécurité maritime.

Occasion saisie par le dg du port de Dakar, Mountaga Sy, de souligner le poids économique voire l'importance du port.

Par ailleurs, Mountaga Sy de souligner que "les audits des gardes côtes américains révèlent que le port de Dakar est le plus sûr et le plus sécurisé de la zone..." (vidéo)