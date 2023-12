Saly : Les pharmacies privées impliquées davantage pour une bonne planification familiale...

Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale à travers la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant (DSME), en partenariat avec les ONG DKT et ACDEV a organisé un atelier de partage du projet « développer les innovations en matière de planification familiale par le biais des pharmacies privées en Afrique de l'Ouest ».

Cet atelier qui s'est tenu à Saly a permis aux pharmaciens de revenir sur la raison de l'implication des pharmacies privées, les contraintes et les innovations...