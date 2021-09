Saly : L'Onfp derrière Archipelago pour une formation professionnelle près de 450 jeunes dans différents corps de métiers...

L'Onfp en collaboration avec des structures comme l'Apefe, la Cciad le tout dans le cadre de Archipelago (une initiative africaine et européenne pour la formation professionnelle), organise un atelier d'élaboration des documents d'exécution Technique de Formation (DETF).



L'objectif global du projet consiste à augmenter les opportunités d'emplois pour les jeunes chômeurs et migrants de retour dans quatre régions du Sénégal (Dakar, Diourbel, Louga et kolda).En vue de contribuer à l'attente de ce résultat global, l'objectif spécifique vise à renforcer les compétences techniques et l’employabilité des jeunes bénéficiaires dans les secteurs du bâtiment/travaux publics (BTP), de l'eau para-agricole et de la transformation des produits agro-alimentaires, en vue d'améliorer leur insertion sur le marché du travail.



Le projet Archipelago s'intègre dans ce cadre stratégique avec un consortium dirigé par l'Apefe, demandeur principal, qui est l'opérateur de développement des régions francophones de Belgique... (Vidéo)