Salon de la Franchise à Paris : Des enseignes susceptibles d’être installées au Sénégal décelées

La Fédération Sénégalaise de la Franchise qui prenait part au Salon de la Franchise à Paris, Porte de Versailles a décelé un certain nombre d’enseignes susceptibles de pouvoir s’installer au Sénégal selon un communiqué publié à l’issue du Salon. Le Président de la FSF Aimé Sène avec son homologue de la Fédération Française de la Franchise Mr Bourel, ont décidé aussi d’un certains nombres de projets à mettre en pratique plus tard lors d’une audience. Ces derniers ont aussi échangé sur leurs rôles respectifs. Selon la même note, la FSF de rappeler qu’au-delà du levier de développement économique, la franchise est une vitrine pour notre pays.

« Tout comme les investisseurs internationaux suivent l’évolution de l’investissement direct étranger (IDE), la présence dans notre pays d’un certain nombre d’enseignes (Franchiseurs) de classe mondiale, ne peut que renforcer la confiance accordée au Sénégal sur les principales places financières » lit-on sur la note.

« Les opportunités pour nos entrepreneurs, petites et moyennes entreprises (PME) et investisseurs locaux ne manqueront pas » conclut-elle..