Saint-Louis : Interview exclusive de Abdoulaye Sarr, le père de Ismaïla Sarr, ancien footballeur international, après la qualification des ‘’Lions’’ en finale

Dans le salon familial où une équipe de Dakaractu a suivi le match, avec d’autres membres de la famille de l’international sénégalais dont son épouse, l’absence du père Sarr a été très remarquée. Un salon rempli de voisins et même de jeunes venus des quartiers environnants, pour suivre le duel avec les proches de ce jeune prodige originaire de cette ville tricentenaire. En ce moment-là, le maître des lieux avait préféré visionner le match seul, pour ne pas être dérangé dans sa concentration. Cela, c’est lui-même qui l’a confié, lors de cet entretien exclusif.

Ancien footballeur international, connu à Ndar sous le nom de ‘’Naar Gaad’’, M. Sarr a évoqué, de manière ramassée, le passé professionnel de son fils, mais a aussi donné son appréciation sur la qualité du jeu des ‘’Lions’’. Ce fut l’occasion pour lui de donner quelques recommandations aux joueurs et à leur coach.

« Il faut que nos Lions soient agressifs et puissent s’imposer face à leur adversaire. J’invite le coach à avoir confiance aux joueurs et à les libérer. S’il libère ses joueurs, aucune équipe ne va tenir devant eux’’, a indiqué le pater d'Ismaïla Sarr. Celui-ci n’a pas omis de souligner ces faits qu’il continue de regretter et qui ont trait à la carrière professionnelle de son fils, Ismaïla Sarr, son passage dans les clubs locaux, son métier de tailleur qu’il couplait avec son sport favori qui lui a valu d'être sacré plusieurs fois ‘’meilleur joueur », ses études, etc...