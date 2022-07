Saint-Louis : Aminata Touré vante les réalisations du président Macky Sall.

Dans un discours prononcé devant la permanence communale de BBY à Saint-Louis, Aminata Touré s’est réjouie des grandes réalisations du président Sall à Saint-Louis et un peu partout sur le territoire national.



C’est dans ce sens qu’elle a invité les populations de Saint-Louis à opter pour la continuité, en votant massivement la liste BBY pour assurer une majorité confortable au président Macky Sall au soir du 31 Juillet 2019. Profitant de cette tribune, Aminata Touré a rappelé l’attachement du président Macky Sall à la cause de la jeunesse et des femmes. C’est ce qui justifie selon elle, le choix porté sur les jeunes et les femmes lors des investitures.



À Saint-Louis, la caravane de la tête de liste de BBY a été accueillie à l’entrée de la ville vers Gandon par tous les responsables du département de BBY à Saint-Louis. Une caravane qui s’est bouclée par une déclaration de la candidate devant le siège de l’APR en présence de plusieurs militants venus de tous les coins de Saint-Louis…