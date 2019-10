Safar chez Balla Gaye II : Sa Thiès renouvelle son appartenance au mouridisme

Le lutteur Sa Thiès n'aura pas dérogé à la règle cette année en célébrant le mois du Safar avec les siens. Une manière de montrer son appartenance et son engagement sans faille à la communauté mouride. Le frère de Balla Gaye II en a profité pour adresser des prières à l'endroit de ses proches disparus et ceux qui sont souffrants et ou entre les mains de la justice...