Sadio Mané, 7 buts en 7 matches de Ligue des champions

Liverpool a écrasé Manchester City en quarts de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi (3-0), avec notamment un but de l'international sénégalais Sadio Mané. Les Reds

l’ont largement emporté grâce à des buts de Salah (12e), Oxlade-Chamberlain (21e) et Mané (31e).

Le Lion a marqué de la tête sur un centre parfait délivré par Mohamed Salah. C'est le septième but pour Sadio Mané lors de ses sept premiers matches de Ligue des champions.

Son but sur la pelouse d’Anfield vaut cher puisqu'il permet aux Reds de prendre l'avantage avant la manche retour. Liverpool a pris une bonne option en vue du match retour à Manchester...