Madame Aminata Touré, Ancien Ministre de la Justice et Ancien Premier Ministre du Sénégal affirme, persiste et signe, que 200 Milliards de nos francs auraient été recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis.



Le Président de l’Assemblée Nationale où doit, en principe, être votée la loi de finances rectificative percevant et reversant dans les caisses de l’Etat ces 200 Milliards, dit qu’il ne se... souvient pas avoir fait voter une telle loi.



Nous avons là, pour le moins, un sérieux problème de crédibilité de la parole publique. Les services de l’Etat devraient arbitrer en donnant une version officielle qui mette fin à ce début de polémique au sommet. Pour l’opinion publique, nationale et internationale, il peut sembler incroyable que deux autorités de cette envergure ne disent pas la même chose sur un sujet aussi grave. Il est vrai que sous nos tropiques, la réalité dépasse la fiction! Mais tout de même!



Dès lors une question simple se pose: où sont passés nos deux cent (200) milliards?

Amadou Tidiane WONE