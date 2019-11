STESS : Les images la visite des stands par la MMFES, Mme Zahra I. T. Diop

La deuxième édition du salon tournant économie sociale et solidaire (STESS) bat son plein au centre des expositions de Diamniadio. La ministre de la microfinance et de l'économie solidaire, Mme Zakhra Iyane Thiam Diop, a effectué ce dimanche 03 Novembre 2019, sixième jour du salon, la visite de tous les stands. Ainsi, pendant plus de 5 tours d'horloge, elle a rendu visite à tous les exposants, discutant avec eux pour recueillir leurs impressions et leur acheter des produits.