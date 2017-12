SPORTS - Le Fc Baol aborde la Nationale 1 avec de nouvelles ambitions

Leader de la poule C après s'être défaite la saison dernière de la concurrence du Bambouck de Koungheul, de l'As Kaffrine, de Keur Yélli de Diourbel, de l'As Guinguinéo ... le Fc Baol, ex-Avenir de Mbacké, décide d'aborder la Nationale 1 avec des ambitions revues à la hausse. C'est du moins le sentiment qui est dégagé lors de sa soirée de gala de ce samedi. Lors d'une soirée qui a bénéficié de la présence de plusieurs autorités politiques dont Gallo Bâ, DG de Sogip qui a réitéré sa volonté d'apporter un soutien financier conséquent à l'équipe d'Abdoulaye Niane qui s'engage à mettre sur la table une enveloppe financière d'1 million de francs mais aussi d'Aly Lom, représentant Amy Lom Madame Amar, marraine de la soirée, une feuille de route a été dégagée par Alioune Diouf alias Press. Il s'agira, dit-il, cette année d'impliquer plus que jamais l'ensemble des populations du département de Mbacké. '' Chaque Mbackoise et chaque Mbackois est invité à apporter sa pierre à l'édifice. Nous demandons à chacun réagir à la mesure de ses capacités. Mbacké mérite plus qu'une équipe de Nationale 1. Nous voulons aller très vite en Première division et nous n'y arriverons jamais tant qu'il n'y a pas un bloc autour de l'équipe. '' Dès distinctions ont été faites au profit de quelques personnes qui se sont distinguées dans le soutien qu'elles ont apporté au club. C'est le cas aussi de '' Armando '' ancienne gloire du football local et Abdou Karim Mané, coach de l'équipe. La présence virtuelle de l'international Sénégalais Modou Diagne a aussi été saluée. Le nouveau pensionnaire de la tanière a décidé de doter en équipements sportifs le Fc Baol et de l'accompagner. Dakaractu faisait partie des parrains de la soirée.