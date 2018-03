SOULEYMANE JULES DIOP DÉFEND : "Aly Ngouye Ndiaye est un républicain compétent et honnête"

Sur sa page Facebook, le ministre délégué en charge du PUDC, Souleymane Jules Diop défend son collègue de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye dont une sortie malheureuse fait polémique dans l'arène politique au Sénégal.

Selon Jules Diop : "Quoi qu'il ait pu dire, quels que soient les propos qu'il a pu tenir, Aly Ngouye Ndiaye est un républicain compétent et honnête. Il ne vient à aucun homme sensé l'idée que le ministre de l'Intérieur, alors qu'il est suivi par des millions de sénégalais, puisse déclarer, en direct, qu'il va manipuler le processus électoral en faveur de son candidat. C'est un non sens. S'il a pu le laisser croire, ce ne peut donc être le fond de sa pensée. Faire triompher son candidat est sa légitime volonté, en tant qu'il est un leader politique.

Il m'était plus facile de me taire. Mais je ne peux pas laisser mal juger un homme bien, sur la base de propos mal compris, sortis de leur contexte. Il devait se montrer clair pour éviter cette vague d'indignations parfois intéressées, je l'admets. Mais Aly est un patriote et j'invite mes compatriotes qui ont pu douter de ses intentions, à le juger sur ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Uniquement"