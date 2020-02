SOS : L’appel à l’aide de Serigne Fallou Gueye atteint d’une maladie grave et très couteuse

Atteint d’une Tuméfaction masabo-faciale droite et sous occipital, Serigne Fallou Gueye, un jeune garçon âgé de 8 ans vit depuis plusieurs mois un mal. Une douleur permanente mais curable. Issu d’une famille démunie, ses parents n’ont pas les moyens de lui payer des soins qui allaient mettre fin à la vie très difficile qu’il mène. Malgré la volonté et les efforts fournis par ses parents, le petit Serigne Fallou Gueye traine son mal, faute de moyens. Son papa et sa maman ont pu se démener pour l’amener à l’hôpital. Un diagnostic établi par le médecin, au Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer (Hôpital Fann) a permis d’identifier le mal dont souffre le petit. Rendez-vous est alors pris pour le 26 février prochain pour son traitement. Seulement, à moins de 10 jours du rendez-vous médical du petit patient, ses parents peinent à réunir l’argent.

Les proches du petit « Galass »’ sachant qu’ils n’ont pas d’autres solutions que d’aller solliciter un soutien, ont lancé un cri de cœur à l’endroit de toutes les bonnes volontés. Un appel aux autorités à voler au secours de ce jeune garçon qui en a vraiment besoin.

Sa maman est joignable via 77 349 15 59.