SICIG 2024 : « Le consommé africain sera au menu des activités » (Madeleine Bangoura)

Promotrice du salon international de commerce et de l’investissement au Gabon, Madeleine Bangoura salue depuis Dakar l’implication du général Oligui, président de la transition Gabonaise.





Face à la presse, la dame note que « le président du Gabon a compris que notre projet épouse sa vision et concours dans une très large mesure à atteindre les objectifs multisectoriels visés pour le développement harmonieux du Gabon.





L’évènement est parrainé par le ministère du Commerce gabonais et d’autres structures du Gabon. C’est plus de 40 pays qui participent au SICIG dont le Sénégal. Le consommé africain sera au menu des activités », informe-t-elle. Le salon durera 15 jours et se passera du 26 juillet au 11 août à Libreville au Gabon.