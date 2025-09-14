SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0

Al-Nassr a signé, ce dimanche , une victoire convaincante face à Al Kholood sur le score de 2 buts à 0 avec un Sadio Mané, décisif à la 52e minute sur une remise bien ajustée de Kingsley Coman. Le numéro 10 sénégalais, en grande forme, a su profiter de la qualité de ses coéquipiers en attaque, notamment Cristiano Ronaldo et *
João Félix, pour s’illustrer dans une prestation collective solide.
Le deuxième but d’Al-Nassr est marqué par Martinez à la 81e minute, confirmant la domination du club saoudien tout au long de la rencontre. Ce succès renforce la position d’Al-Nassr dans le championnat et témoigne de la montée en puissance de son trio offensif.
João Félix, pour s’illustrer dans une prestation collective solide.
Le deuxième but d’Al-Nassr est marqué par Martinez à la 81e minute, confirmant la domination du club saoudien tout au long de la rencontre. Ce succès renforce la position d’Al-Nassr dans le championnat et témoigne de la montée en puissance de son trio offensif.
Autres articles
-
Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social
-
L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard
-
Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne
-
Orange Music Talents : Sonatel et Warner Music Africa s’unissent pour révéler les talents sénégalais
-
Festival du film Panda d'or : 5 343 œuvres en compétition pour 27 récompenses