SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0

Al-Nassr a signé, ce dimanche , une victoire convaincante face à Al Kholood sur le score de 2 buts à 0 avec un Sadio Mané, décisif à la 52e minute sur une remise bien ajustée de Kingsley Coman. Le numéro 10 sénégalais, en grande forme, a su profiter de la qualité de ses coéquipiers en attaque, notamment Cristiano Ronaldo et *

João Félix, pour s’illustrer dans une prestation collective solide.



Le deuxième but d’Al-Nassr est marqué par Martinez à la 81e minute, confirmant la domination du club saoudien tout au long de la rencontre. Ce succès renforce la position d’Al-Nassr dans le championnat et témoigne de la montée en puissance de son trio offensif.