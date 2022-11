SARAYA / Axe Bembou-Sabodala : les populations bloquent le trafic et exigent le bitumage de la route.

C’est un énième cri du cœur, est-on tenté de dire, que les riverains de l’axe Bembou-Sabodala ont lancé ce 18 Novembre 2022. En effet, pendant presque toute la matinée, les riverains de cette route communément appelée “la route de l’or “, ont totalement bloqué le trafic sur cet axe pour exiger son bitumage que l’État du Sénégal avait promis depuis 2009 et qui tarde toujours à se réaliser. Lasses des promesses non tenues, y compris par l’actuel régime, les populations, principalement les jeunes et les élèves, ont décidé de se faire entendre par les autorités pour mettre fin à ce que feu Alioune Badara Cissé avait qualifié “d’injustice sociale”. En effet, cet axe distant de moins de 80km, injecte dans les caisses de l’État plus de 200 milliards par an grâce à l’exploitation de l’or. Les jeunes estiment “qu’en lieu et place des milliards qui nous filent sous le nez, pour construire des autoroutes ailleurs dans le pays, nous on ne bénéficie que de la poussière qui nous tue lentement.“ Il demande ainsi, à la plus haute autorité du pays “à réparer cette injustice sociale avant qu’il ne soit trop tard!”