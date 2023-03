SAMM SUÑU REEW : « Les conseils de ministres décentralisés du Président Sall s’inscrivent dans le suivi de son engagement pour l’équité territoriale et sociale… »

La conférence des leaders de la coalition républicaine/Samm Sunu Rew (CR/2SR) s’est réunie ce Mercredi 01 Mars 2023 à 17h00 sous la présidence effective de son Coordonnateur et Directeur de l’emploi, Pape Modou Fall.

Elle a magnifié les conseils de ministres décentralisés du Président Macky Sall qui s’inscrivent dans le suivi de son engagement pour l’équité territoriale et sociale en conformité avec le référentiel de sa politique économique et sociale (le PSE) pour le bien être des populations.

La conférence des leaders, félicite le Président Macky Sall sur les décisions importantes réparties en 18 mesures phares prises lors du conseil présidentiel du PAKAO avec un budget estimatif de 400 milliards pour le financement du programme triennal d’investissement dans la région de Sédhiou en perspective de changer radicalement le visage de la localité et le niveau de vie des populations.

La conférence des leaders, a remercié la population de Sédhiou et plus singulièrement les militants de notre coalition pour l’accueil chaleureux réservé au Président Macky Sall et encourage l’ensemble des responsables politiques, de la coalition Benno bokk yakàar, d’entendre le message fort du Président pour l’unité, la solidarité, l’éthique et la générosité dans nos rapports pour assurer la victoire en 2024.

La conférence des leaders loue la confiance, le partenariat fécond et gagnant-gagnant du Sénégal et de ses partenaires extérieurs.

Considérant la ferme volonté du chef de l’État Macky Sall d’alléger le poids social des consommateurs dû à plusieurs facteurs exogènes (coronavirus, guerre en Ukraine etc.), la conférence des leaders invite les bailleurs à faire preuve de patriotisme car le Sénégal est un état de droit et les sénégalais à s’approprier de ses décisions importantes qui contribuent à répondre efficacement à une demande sociale légale et légitime.