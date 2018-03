SADAGA ( Apr-Touba) : ' L'éclairage solaire en zones périphériques sera déterminante pour notre victoire à Touba... J'ai commencé à Darou Khadim et Darou Salam Guédé '

''Tout faire, satisfaire à toutes les urgences, ne laisser aucune exigence d'ici à la Présidentielle de 2019 ''... voilà le nouvel engagement de certains responsables politiques de l'Apr dans la cité religieuse.

Pour l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, doter en panneaux solaires les quartiers périphériques de Touba pour lutter contre l'obscurité et l'insécurité est la meilleure voie à prendre si l'objectif est de conquérir les suffrages des populations. '' Je me suis engagé et avec les partenaires, je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin! Tout ça, c'est grâce à la Première Dame Marième Faye Sall que nous avons obtenu ce matériel ''

Lors d'une tournée à Darou Khadim et à Darou Salam Guédé durant laquelle des mosquées, des daaras et des maisons ont été électrifiés au solaire, le leader politique a profité de l'occasion pour assurer de la volonté de l'État du Sénégal à davantage doter la cité religieuse d'infrastructures. Ainsi citera-t-il la dizaine de milliards investis dans le secteur de l'assainissement, les routes goudronnées, la construction en cours d'un hôpital de plus de 40 milliards, la dotation d'adduction d'eau aux populations déshéritées... '' Nous avons recueilli d'autres doléances. Nous allons faire le nécessaire pour les satisfaire avec l'aide du Président Macky Sall. ''

Les populations bénéficiaires profiteront de l'occasion pour exprimer toute leur gratitude et promettre leur soutien en 2019.