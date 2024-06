Rufisque : les festivités marquant le 120ème anniversaire de Dangou célébrées en grande pompe

Le quartier traditionnel « Lébou » de Dangou va fêter cette année, sa 120ème année d’existence. Dans le cadre des activités organisées en prélude de cet événement, une exposition d’art pictural suivi d’un point de presse a été organisée ce Samedi à Rufisque.



Selon le comité d’organisation dudit événement, « plusieurs activités sont prévues. L’année 2024 coïncide avec les 120 ans de l’implantation du quartier de Dangou . Quand on parle des 120 ans de Dangou, c’est par rapport à la date du déplacement de cette communauté Lébou qui a été implantée à l’actuel quartier de Keury Souf. C’était le 6 juin 1904. Nos ancêtres ont quitté ce territoire pour migrer à l’intérieur de Rufisque.



Avant c’était Dangou Gal avant de devenir Keury Souf. C’était pour être à mi-chemin de la mer et de leurs champs où ils cultivaient pour se nourrir », a-t-il souligné. Cette année ci, cela mérite une célébration. À l’en croire, le comité d’organisation va travailler en étroite collaboration avec le conseil de quartier de Keury Souf pour mener à bien les travaux pour une réussite de cet événement qui va accueillir des milliers de personnes. Dangou est l’un des premiers quartiers Lébou, surtout l’un des quartiers les plus populaires de cette localité.