Rufisque : les IEF de Diamniadio et de Rufisque commune et la Fondation Sococim font la promotion du Volley-ball en milieu scolaire

La Fondation Sococim en partenariat avec les IEF de Rufisque et de Diamniadio a tenu sa grande finale du tournoi de clôture du programme 2022-2023 de développement par la pratique du Volley-ball dans les écoles élémentaires ce Mercredi au Champ de courses de Rufisque.



Selon les initiateurs, l'idée c'est de créer un espace qui favorise la solidarité et la camaraderie entre les enfants. "Alors, le niveau c'est une chose. Mais l'objectif du projet c'est pas réellement le niveau. Le projet n'est pas là pour bâtir des Champions, non. C'est aider l'enfant d'abord à se développer via le sport. Quelqu'un par exemple qui joue un match de volley est confronté à des choses. Le règlement est là. Il y a un arbitre, l'enfant qui est à l'école. Il y a des arbitres qui sont à l'école, c'est le maître de la classe de l'école ainsi de suite. Maintenant, c'est de pousser les enseignants à partir du Volley-ball à développer l'enfant de façon à ce qu'il comprenne que c'est important d'abord de s'entraider vous entrez au niveau du terrain de sport pendant le match de Volley", a fait valoir Amadou Sène coach de Volley ball.



La fondation Sococim a également primé des joueuses qui font les deux équipes finalistes, école élémentaire Matar Seck 1 et école élémentaire Cité Radio 1 d'un cartable comportant des outils pédagogiques à chacune des mains de la dirigeante de ladite fondation Patricia Diagne devant l'inspecteur de sport, Ousmane Sow.