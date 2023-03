Rufisque : l’agence de la BHS bloque ses transactions à 500 000 F au maximum.

Que se passe-t-il à l’agence de la BHS de Rufisque ? La question mérite d’être posée après que des clients ont eu la surprise de leur journée quand ils se sont retrouvés au guichet.



En effet, en voulant pour certains retirer plus de 500 000f cfa, les guichetiers leur ont tout bonnement fait savoir qu’ils ont comme instruction de ne verser au maximum que 500 000 f. Une situation anormale et gênante d’autant plus qu’aucune note ou SMS n’a été envoyé pour informer les clients. Une situation inconfortable pour beaucoup qui ont fait des kilomètres et qui sont restés des heures à attendre. Une perte inestimable pour certains surtout si l’on sait que la banque est incapable de dire à quand le retour à la normale. Il faut dire pour le noter que l’agence de Rufisque est l’une des agences de la BHS les plus fréquentées de la région, accueillant des clients venus parfois de Thiès et Mbour.