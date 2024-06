Rufisque : « il faut que le lac rose retrouve son lustre d’antan » ( Lt- Cl Paul Moise Diedhiou)

Pour la préservation du Lac Rose ( lac Retba) le gouvernement du Sénégal a pris la décision d’en faire une zone naturelle urbaine . A cet effet un atelier de partage d'informations et de validation du Projet de classement du lac REBTA (lac rose) en réserve naturelle urbaine s’est tenu ce matin au Lac Rose . Le lieutenant Colonel Paul Moise Diedhiou , le directeur adjoint dès Parcs nationaux , annonce « Nous sommes là aujourd’hui sur instruction de nos autorités pour amorcer un processus de classement du Lac Rose en réserve naturelle urbaine . Mais c’est un processus qui se fera de manière inclusive . L’Etat veut que les acteurs soient impliqués . C’est pourquoi dans ce cas ci , nous sommes à la phase négociation qui est l’une des premières phases pour aller dans un classement . Ensuite il y a la phase diagnostic et après il y aura une troisième phase qui est l’organisation ,la rationalisation et la mise en œuvre. Mais pour l’instant nous amorçons la première phase avec la porte d’entrée : les autorités administratives et les acteurs », a - t- il souligné . « Aujourd’hui, nous avons vu le préfet et les différents maires concernés par le projet . C’est vraiment une démarche inclusive et participative . L’atelier d’aujourd’hui, a pour objectif d’impliquer les acteurs , les autorités communales pour qu’ils puissent valider ce projet de classement . Dans la gestion , il faut qu’ils soient impliqués du début à la fin », a ajouté le directeur adjoint des Parcs nationaux qui a profité de l’occasion. Pour annoncer les différentes mesures qui seront mises en place pour la matérialisation de ce projet qui va redonner à ce site son lustre d’antan . Il faut rappeler que le lac Retba, plus connu sous son nom touristique de lac Rose, est situé à environ 35 km au nord-nord-est de la ville de Dakar, Sénégal. Il occupe une dépression dont la côte est située à 6,5 m au-dessous du niveau marin. Ce lac est isolé de la mer par des cordons dunaires sur environ 1 km. Mais depuis quelque temps ce lieu qui attire l’attention du monde entier par sa couleur rare est confronté à plusieurs problèmes environnementaux.