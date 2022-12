Rufisque Ouest / Vente des cartes de membre de l'APR : " Notre souhait le plus ardent est que le président Macky Sall soit candidat en 2024!" (Souleymane Ndoye)

Le top départ pour la vente des cartes de membre a été donné aujourd’hui à la commune de Rufisque Ouest. Le leader de l’Alliance pour la République, Souleymane Ndoye, a distribué les 32 000 cartes allouées à ladite commune.



Selon ce dernier, « C’est fait après une large concertation, car nous avons des exigences. Lors des dernières échéances, nous avons perdu des élections. On nous a alloué un effectif de 32 000 électeurs inscrits. Notre quota nous, c’est 7.000 cartes de membre. Pour la première phase nous venons de recevoir 3.500 cartes. Pour l’instant, nous nous sommes constitués en comités et nous allons travailler pour écouler le plus rapidement possible ces cartes de membre… », a-t-il souligné.



Une opération qui étend ses tentacules un peu partout dans le pays et qui annonce la candidature du chef de l’État en 2024.



Selon Souleymane Ndoye entouré de ses militants, « Nous, de l’Apr, notre souhait le plus ardent est que le président Macky Sall soit candidat en 2024. La jeunesse l’a déjà validé, et le même jour les cadres du département de Rufisque l’ont validé. En tous cas, l’Apr a validé la candidature du président Macky Sall », a-t-il ajouté...