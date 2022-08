Rufisque/Législatives 2022 : YAW confirme son hégémonie, BBY conserve Diamniado, récupère Yène et Sendou et perd Bambilor.

L’issue des élections législatives du 31 Juillet 2022, ne fait plus aucun doute. Dès les premiers résultats, l’on pouvait sentir la défaite du camp présidentiel. « Il n’y aura pas de remontada » nous avait confié le nouvel homme fort du département de Rufisque, le Dr Oumar Cissé, maire de la ville et tête de liste départementale de Yewwi Askan Wi.



Et l’histoire lui donne raison. En effet, malgré l’unité affichée des responsables de BBY dans le département, l’on a assisté à une véritable humiliation dans plusieurs centres de vote, réputés pourtant fief de BBY et de ses alliés. C’est le cas à Diokoul Kher, où pour la première fois depuis plus de 20 ans, le baobab Alioune Mar a été terrassé.



YEWWI ASKAN WI passe avec 63.705 voix contre 46.709 pour BBY, AAR SÉNÉGAL, 3e.



La commission départementale de recensement des votes a donc livré ses résultats. Et comme annoncé, YAW dirigé par Oumar Cissé et Rokhaya Diop, vont représenter les Rufisquois dans la 14e législature. En effet, 63. 705 voix contre 46.709 pour BBY, YEWWI ASKAN WI remporte toutes les communes à l’exception de Yène, Bambilor et Sendou. C’est dire donc que le candidat, tête de liste départementale de BBY, maire de Bambilor, a été humilié dans sa propre commune. Celui qui disait pourtant qu’il va gagner avec près de 80% a été battu dans son fief avec un écart de plus de 1.000 voix. À Rufisque Est, jadis bastion de BBY, Oumar Cissé n’a laissé aucune chance aux responsables de BBY qui, sur la base de l’unité affichée, s’attendaient à un score d’au moins 70 %. La défaite la plus cuisante est à chercher du côté de Rufisque Ouest, où malgré le soutien du BAOBAB Alioune Mar, BBY perd avec près de 3.500 voix d’écart.



Rufisque Nord, reste imprenable, malgré…



En meeting à Rufisque, Mimi Touré, tête de liste nationale de BBY, avait annoncé que le terrain de football, objet de litige entre les jeunes de Dangou et le propriétaire du site, a été offert à l’ASC Lébougui. Une nouvelle, qui espérait-elle, allait permettre à la coalition BBY de récupérer le très populeux quartier de Dangou. Mais leur réveil a été brutal, car c’est avec un écart de plus 3. 000 voix que YAW va s’imposer dans la commune de Rufisque Nord.



AAR SENEGAL la déception



La coalition ARR Sénégal a-t-elle payé de sa mauvaise investiture à Rufisque ? En effet, en lieu et place de Abdourahmane Diouf, membre fondateur de AAR Sénégal, la coalition a investi la jeune Fama DIENG, qui n’a malheureusement pas fait le poids. La coalition arrive tout de même 3e avec 3. 031 voix