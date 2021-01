Rufisque / État d'urgence : Un couvre-feu respecté, des véhicules immobilisés et des frontières bouclées.

L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel à Dakar et Thiès, a été bien respecté à Rufisque. Déjà aux environs de 20h les rues commençaient à se vider de leur monde. Rufisque on le sait, est la porte d'entrée terrestre de Dakar et c'est la gendarmerie qui veille au grain.

En effet, une dizaine de check-points ont été mis en place aux différentes portes d'entrée comme à Diamniadio et sur l'autoroute à péage.

Au niveau des villes, ce sont des patrouilles de la police, de la gendarmerie et de l'armée qui sillonnent les rues de Rufisque. Déjà vers 22 h, il y avait des dizaines de bus et de camions qui ont été immobilisés avec leurs passagers qui risquent de passer la nuit à la belle étoile...