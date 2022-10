Rufisque/6ème édition de la Journée de l’Excellence : l’Association "Teungueth Touti Tank" dote plus de 300 enfants de kits scolaires

La sixième édition de la journée de l’Excellence de l’Association Tengueth Touti Tank a vécu ce samedi 15 octobre à la mythique salle des Fêtes de l’Hôtel de ville de Rufisque. La ville de Mame Coumba Lamba a accueilli la marraine de l’édition 2022 qui n’est personne d’autre que la Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), Mme Maïmouna Cissokho Khouma.

Comme parrain, l’Association a jeté son dévolu sur une fierté de la vieille cité en la personne du Directeur Exécutif de l’ONG 3D, M. Moundiaye Cissé. Avec le parrain d’honneur de l’Association, le Dr Cheikh Kanté, Ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE), cette journée de l’Excellence a été un moment de communion avec les enfants autour des valeurs de la lecture comme viatique sur le chemin de l’accès au savoir. C’est ainsi qu’une communication de haute facture a été délivrée en Wolof par le journaliste Mamadou Diagne, Chef du Service Digital de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS) autour du thème : « La lecture, un levier pour la réussite, le numérique comme support éducatif ». L’occasion pour le conférencier d’exhorter les plus jeunes à maîtriser les rouages du numérique afin d’éviter le piège dans lequel Narcisse est tombé. Évitez le mythe de la « fausse célébrité virtuelle », lancera-t-il à un jeune public qui a eu aussi l’opportunité d’écouter les discours de la Marraine et du Parrain. Tous les deux ont salué les efforts de l’Association Tengueth Touti Tank dans l’appui et le soutien à l’enfance. La Présidente de l’Association Tengueth Touti Tank, le Dr Nafissatou Diouf relèvera, pour s’en féliciter, l’accompagnement de l’État du Sénégal dans le projet de construction de la Bibliothèque Communautaire Multifonctionnelle de Colobane (BCMC). L’infrastructure en cours de construction sera un puissant levier d’équité dans l’accès au savoir mais aussi l’accès aux loisirs’, dira-t-elle tout en ne manquant pas de se féliciter de la contribution exceptionnelle des parrains de l’édition 2022 à savoir le Dr Cheikh Kanté, Mme Maïmouna Cissokho Khouma et M. Moundiaye Cissé.

Les personnalités qui ont parrainé l’événement ont pris l’engagement de contribuer au développement de la Bibliothèque. La DG de l’ANPECTP s’est engagée à équiper l’espace qui sera réservé aux tout-petits. Cette sixième édition de la Journée de l’Excellence a enregistré une innovation avec le concours de production d’écrits et de lecture. À l’issue des joutes, trois filles ont été primées. L’Honorable député Seydou Diouf a fait le déplacement et salué l’initiative, de même que le Réseau des enseignants républicains et une forte communauté de jeunes.

Les populations de Rufisque-Est et d’autres communes ont également participé à cette fête de l’Excellence comme les Directeurs d’école, Bajenu Gokh ainsi que les Présidents de Conseil de quartier, les autorités religieuses et coutumières. La slameuse Rufisquoise Samira et la troupe « Dekou Kham kham » de la vielle cité ont offert des prestations de haute facture autour du thème du savoir. Un hommage a été rendu en début de cérémonie à Mme Woré Gana Seck qui avait animé un panel en 2018 à l’occasion d’une journée de l’Excellence.