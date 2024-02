Rond Point Case Ba : Les FDS interceptent la caravane d’Anta Babacar et perturbent sa campagne

La candidate de la coalition ARC, Anta Babacar Ngom désormais unique profile féminine de la longue liste des 19 candidats, après le désistement de Rose Wardini, mène sa campagne dans la capitale sénégalaise, comme sans doute la plupart des leaders politiques.



Après avoir visité le grand marché de Gueule Tapée et poursuivant tranquillement sa tournée vers la Cité Fadia, Anta et sa caravane ont été très vite interpellées par les éléments de la police des Parcelles, qui n’ont pas manqué de la faire rebrousser chemin.



Quelques accrochages entre militants et FDS ont cependant été notés juste après des tirs de lacrymogènes des limiers, dispersant ainsi jeunes femmes et hommes de son immense foule, un de ses militants a d’ailleurs même été arrêté par ces éléments du commissaire puis relaxé après intervention des leaders du parti.



Pour cette fin de soirée Anta et son équipe, devront se plier à la ferme volonté des FDS tout en respectant l’itinéraire exigé.