Roller au Sénégal : une randonnée nocturne organisée pour honorer les champions du monde.

Le Roller, une discipline sportive qui peine à trouver de l’influence et de l’audience au sein du public sénégalais. Pourtant, elle regorge de champions qui ont déjà conquis le monde lors des compétitions internationales. Ce fut le cas lors des championnats du monde free jump ou de free-style en ligne. Ainsi pour célébrer nos champions, une randonnée roller nocturne est organisée dans les rues de la capitale sénégalaise.



Dame FALL, le champion du monde de roller en free jump





C’est au Japon que le sénégalais a brillamment fait son parcours. En catégorie détente sèche, Dame Fall a fait face à son idole et champion du monde tenant du titre, le français Florian Petit Collin. Le jeune athlète de 20 ans, champion du monde en 2017 et qui fait la fierté du Sénégal est loin d’être la nova aux yeux de tout un peuple qu’il a dignement représenté et mieux, dans des conditions qui laissent à désirer.



Le passionné de la piscine olympique et médaillé d’or au Bénin en 2016, est obligé avec ses compagnons, de pratiquer leur sport sur des pistes goudronnées. Inopportunément, celles-ci sont très loin des pistes de compétition.





Awa Baldé, médaillée d’Or Mondiaux de Roller





Ce parcours nocturne des rollers sénégalais a fait sortir de l'ombre une autre championne médaillée d'or mondiale. Il s'agit de Awa Baldé. Le free-style en ligne intégré pour une première au championnat du monde lors de l'édition 2019 à Barcelone, la jeune sénégalaise Awa Baldé a surclassé tous ses adversaires du jour y compris le tenant du titre. La championne avec son saut de 1.30 mètre a établi le nouveau record du monde. Toutefois, médaillée d'or, elle fait souvent face à des regards les plus pessimistes. Mais avec ses patins de course, rien ne semble impossible pour la capitaine de l'équipe nationale.





Jean Pierre Ngor Sarr, vice-champion du monde de Roller





Un autre champion parmi tant d'autres. Jean-Pierre Ngor Sarr s’est illustré lors des joutes mondiales à Barcelone (Espagne). Avec cette grande performance qui honore le pays et le mouvement sportif, le vice-champion du monde est aussi l'une de ces rares personnes à évoluer au haut niveau de ce sport de marathon et d'endurance. Après ce sacre, des événements comme cette randonnée nocturne entre passionnés comme signe de reconnaissance vont certainement galvaniser le numéro deux mondial pour sa préparation à la conquête du titre des championnats du monde en 2021 à Buenos Aires, en Argentine...