Revue de la Presse de la Semaine: Pressions sur la Presse, Visite Diomaye au Mali, Burkina, l'Afrique du Sud,le Tchad, les Usa au menu

La revue de presse de la semaine du 27 au 31 Mai, fait un round-up de l'actualité nationale avec les convocations de la presse suite à l'Affaire Général Kandé, le déplacement du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye et l'accueil militaire dans les pays de l'AES, le Mali et le Burkina Faso. A l'international, Dakaractu fait un tour au Tchad, en Afrique du Sud avec l'élection législative et le recul noté de l'ANC. l'ex président des Etats-Unis, Donald Trump reconnu coupable de 34 chefs d'accusations de falsification de documents comptables.