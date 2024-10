Révélations de Madiambal Diagne sur la libération de Sonko et Diomaye: l’APR dément toute allégation contre Macky Sall et sermonne le journaliste

Le journaliste Madiambal Diagne a révélé ce dimanche sur la Rfm, que l’ancien président Macky Sall a donné un soutien financier et matériel à Sonko et Diomaye Faye après leur libération de prison et à une semaine de la présidentielle. Au nom de son secrétaire général national et ancien président, le SEN de l’APR tient fermement à « démentir ces allégations mensongères et indignes d’un homme qui prétend devenir un honorable représentant du Peuple et qui revendiquait il y a peu de temps une amitié avec notre tête de liste nationale ». Selon le secrétariat exécutif national, Madiambal Diagne ne doit pas user de sa position de candidat sur la liste d’Amadou Ba pour se permettre de vouloir « affirmer sans avoir honte de lui-même des choses totalement fausses ».







« Ce n’est pas parce qu’il veut que sa liste nationale progresse afin qu’il devienne député, qu’il peut inventer de toutes pièces ces contrevérités. Et Dieu sait qu’il ne dit pas la vérité. Il doit savoir qu’on est loin de l'époque d'obscurantisme quand il pouvait écrire dans son torchon que Karim Wade avait été arrêté avec un avion rempli de drogue au Maroc, ou que Wade a acheté des limousines aux juges du Conseil Constitutionnel et trouver encore aujourd’hui des Sénégalais pour y croire », fait savoir l’APR dans son communiqué tout en signifiant à Madiambal Diagne que « le président Macky Sall et la coalition Takku Wallu Askan bi ne sont pas ses adversaires: « Ne nous divertissez pas », souligne le SEN de l’APR.