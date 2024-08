Rêve architectural : La Grande Mosquée de Touba révélée dans une lumière éblouissante

Les photos de la grande mosquée, ornées de détails raffinés et de décors splendides, témoignent de l’importance de ce jour pour les fidèles. Les scènes capturées révèlent non seulement la magnificence du lieu, mais aussi la ferveur et l'engagement des pèlerins qui se rassemblent pour rendre hommage à leur guide spirituel.

Le Magal de Touba est bien plus qu'une simple célébration ; c'est un moment de profonde spiritualité et de rassemblement communautaire. À travers les images et les vidéos fournies par Dakaractu, nous avons un aperçu du dévouement et de la beauté qui caractérisent cette journée exceptionnelle. Nous invitons tous les lecteurs à visionner la vidéo pour une expérience immersive et à se joindre à nous pour célébrer cet événement de manière mémorable.