Retrait du FCFA : « Le Sénégal peut gérer sa propre monnaie... » (Bouly Galissa, Pastef)

Le responsable politique du Pastef, Bouly Galissa, par ailleurs, secrétaire général de Pastef West Coast (États-Unis) est catégorique sur la logique du Sénégal à sortir du FCFA. Il l’a fait savoir à l’occasion de son intervention dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu, ce 27 juin.« Nous sommes affirmatifs là-dessus et le Premier ministre est revenu sur la question à l’occasion de la conférence qu’il a co-animée avec Jean Luc Mélenchon. Il y’a deux choses que tout État sérieux ne peut sous traiter. Il s’agit de la monnaie et de la sécurité », a dit le responsable politique. Il a assuré que le régime du tandem Diomaye - Sonko s’inscrit dans cette perspective de mettre en place une monnaie commune.« Nous allons (Pastef) poser les jalons et les actes pour montrer au reste de l’Afrique que le Sénégal peut gérer sa propre monnaie », a-t-il soutenu.