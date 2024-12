Retrait des bases militaires au Sénégal : « Une nouvelle doctrine de coopération sera proposée » (Bassirou D. Faye)

Concernant la diplomatie sénégalaise, le président de la République Bassirou Diomaye Faye précise que le Sénégal, fidèle à sa doctrine, continuera de promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité active et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. En effet, rassure t-il lors de son discours à la nation ce mardi, « tous les amis sénégalais seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d’une coopération gouvernée, diversifiée et décomplexée ». Parallèlement , il annonce qu’il a déjà chargé le ministre des Armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, entraînant entre autres conséquences la cessation de toute présence militaire de pays étrangers au Sénégal d'ici 2025.