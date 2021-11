Retrait de Mohamed Rajab de la liste de Jammi Gox Yi à Kaolack / Fadel Barro : « Ça ne nuit pas à ma candidature »

La décision de Mohamed Rajab de quitter au dernier virage la coalition Jammi Gox Yi ne semble pas ébranler la tête de liste communale de cette entité.



Joint au téléphone, Fadel Barro de marteler : " Mohamed Rajab n'est pas le mandataire de notre coalition. Il ne peut même pas aller demander quoi que ce soit au préfet". Et d'ajouter " sa décision ne nuit pas à ma candidature".



" Nos deux interlocuteurs, c'est le préfet et le président de la cour d'appel. Cette affaire ne nous concerne pas car notre mandataire n'a pas été saisi", a-t-il souligné au bout du fil.



Pour les mêmes soins, nous avons aussi jugé nécessaire d'interpeller un spécialiste sur le même sujet. Ayant requis l'anonymat, ce dernier nous a fait savoir que c'est la coalition qui a déposé sa caution qui est prise en compte dans ce cas de figure et non le parti qui a prêté son récépissé. Et vu sous cet angle, " Fadel Barro reste bel et bien dans la course"...