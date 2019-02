Retombées de la médiation de Conakry : Wade et Macky se sont parlés au téléphone

Les sources de Dakaractu sont formelles : Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont parlés au téléphone, alors que le second nommé se trouvait à Conakry pour une visite de deux jours à partir de samedi passé.



En clair, il nous est revenu qu’après avoir échangé avec le chef de l’Etat, le pape du Sopi aurait renoncé à son plan de sabotage des élections. Cependant, comme le leader charismatique du Pds est très imprévisible, nous nous contentons de relever que Alpha Condé a réussi une vraie prouesse. Car, contrairement à une rumeur colportée par les cancans et amplifiée par une certaine presse dans la foulée de la libération de Karim Wade en juin 2016, c’est la première fois que Wade et son ex-homme de confiance se parlent, depuis le déclenchement des poursuites de la CREI.



Notre source rapporte également qu’une rencontre à Dakar était prévue entre le président Condé et son homologue sénégalais. Toutefois, ajoute notre très bien introduit informateur, l’audience pourrait ne pas avoir lieu, à cause de l’agenda surchargé du leader de l’Apr, en cette période de campagne électorale.