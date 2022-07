Retards sans préavis, annulations de vol, problème technique, de personnel et de service à bord : Quand Air Sénégal déçoit et met ses clients dans une situation de détresse…

Ambitionnant d’être leader dans le transport aérien ouest-africain en s’appuyant sur le Hub de l’aéroport international Blaise Diagne, la compagnie aérienne Air Sénégal et l’espoir qu’elle suscitait semblent voler en éclat au grand dam de ses clients.



En effet, les difficultés ressenties par les usagers de cette compagnie s’accumulent de jour en jour, laissant perplexes ceux qui avaient misé sur elle.



Entre retards, annulations de vol sans préavis et service à bord qui laisse à désirer, la compagnie aérienne nationale déçoit de plus en plus ses clients. Pour preuve, la situation précaire décrite dans sa parution du jour du journal « Les Échos » et dans laquelle la compagnie fondée en 2016 a mis ses passagers du vol Paris-Dakar d'hier soir semble nous donner une idée des errements de la compagnie Air Sénégal. Elle a en effet, annulé le dit vol, sans aviser ses clients et n'a même pas pu loger ses voyageurs dans un hôtel.



Selon certaines informations, relayées par nos confrères du quotidien cité plus haut, « c'est un problème technique qui est à l'origine de l'annulation du vol. » Cette voie que la compagnie a empruntée risque de la mettre dans une situation chaotique. Et la compagnie nationale continue d'enregistrer des performances décevantes en terme de ponctualité. Une situation qui fait piquer du nez la compagnie qui vole tout droit vers une descente aux enfers.



Hier, la compagnie dirigée par Ibrahima Kane s'est illustrée encore dans l'amateurisme en faisant perdre des points à la destination Sénégal tant chantée par les autorités sénégalaises.



En effet, « les nombreux voyageurs à destination de Dakar qui, par fibre patriotique, avaient misé sur Air Sénégal, ont vécu la pire journée de leur vie. Arrivées à l'aéroport plusieurs heures avant l'heure du décollage prévue à 18h, pour se faire enregistrer, les passagers ne se doutaient guère qu'ils ne prendraient pas l'avion hier. C'est à leur arrivée, après les nombreux problèmes de transport vécus dans Paris avec la grève du secteur du

transport, que les voyageurs ont su que leur vol a été annulé.



Une indifférence totale du personnel



Alors qu’ils croyaient en avoir fini avec ce supplice que leur faisait vivre Air Sénégal, les clients de la compagnie nationale se heurtent à cette indifférence du personnel totalement amateur face à leurs besoins. Hier, relate nos confrères, aucun responsable d'Air Sénégal n'a pris la peine de leur expliquer la situation ou encore la conduite à tenir. Dans cette situation de chaos, en un moment donné, il a été distribué des tickets de restaurations aux passagers. Dans un premier temps, il leur a été servi des tickets pour 20 euros avant qu'on leur reprenne ces tickets pour leur remettre d'autres tickets pour 15 euros.



Après l'étape restauration, il fallait maintenant loger les passagers dans un hôtel en attendant ce samedi. Mais là aussi, Air Sénégal ne sait pas loger ses passagers quand elle fait retarder leur vol. En effet, en pleine grève des transports en France, la compagnie aérienne a proposé, dans la nuit, aux voyageurs habitant la région parisienne d'aller passer la nuit chez eux pour revenir demain (aujourd'hui) en leur donnant un bon pour un billet de taxi aller-retour, les autres devant être logés dans des hôtels. Mais cette proposition n'a pas tenu longtemps puisque quelques heures après, la compagnie est revenue vers les voyageurs pour leur faire savoir qu'elle ne pourra plus les loger à l'hôtel. En lieu et place, elle a aménagé une grande salle pour permettre à tous d'y passer la nuit, sans aucun tri.



Dans ce tâtonnement qui ne dit pas son nom, certains voyageurs ont décidé de payer l'hôtel de leur poche afin de dormir normalement après avoir passé une sale journée à l'aéroport. Alors que ceux qui avaient des urgences sur Dakar ne savaient plus où donner de la tête. Tout ce monde réfléchira désormais mille fois avant de réserver un vol sur Air Sénégal.



Dans le désarroi, les passagers ont regretté d'avoir dépensé aussi cher pour rien. Un des passagers a poussé un cri quand il a appris que le vol était annulé parce qu'il voulait coûte que coûte assister à l'enterrement de son frère prévu aujourd'hui. Malheureusement, ses espoirs d’y assister se sont envolés dans les nuages sombres de la compagnie Air Sénégal.