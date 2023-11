Retard de la Contribution Économique Local (CEL) : Modou Diagne Fada parle de problème technique relatif au guichet stabilisation

S’agissant la Contribution Économique Local (CEL) attendue par les maires, les agents municipaux etc, le ministre des Collectivités territoriales a rassuré que ce retard est dû à un problème technique qui était relatif au guichet stabilisation. Selon Modou Dia gne Fada, le guichet devait arriver à expiration. Et quand on a envoyé les documents au ministère des Finances, les agents ont attiré notre attention sur cet état de fait. « Ils ont dit que le guichet stabilisation est expiré, donc il faut prendre d’autres modalités et d’autres dispositions pour leur permettre de mobiliser la CEL », a-t-il noté.



À cet effet, il précise que la loi permet au ministre des Collectivités territoriales de prendre un arrêté de prorogation de ce guichet.