Résultats provisoires: Le candidat Khalifa Sall félicite Bassirou Diomaye...

L'ancien maire de Dakar félicite également le peuple sénégalais pour sa maturité et sa responsabilité. "Je remercie les électrices et électeurs qui ont porté leurs suffrages sur ma personne. Leur confiance m'oblige et m'engage, fait-il savoir. D'après lui, "les sénégalais se sont exprimés ce jour dans la paix et la sérénité, montrant une nouvelle fois notre attachement indéfectible à la démocratie", conclut-il. Rappelons que son lieutenant, le maire de Dakar, Barthélémy Dias a également nommément félicité le candidat Bassirou Diomaye Faye.