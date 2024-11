Résultats Législatives/ Aminata Touré: " c’est une victoire écrasante... elle sonne le glas de la retraite définitive de nombreux politiciens"

Les réactions se poursuivent , après le scrutin de ce dimanche 17 novembre 2024, et les premières tendances qui mettent le Pastef en 1ere place devant 40 listes de coalitions de parti et de Partis. L'ancienne Première ministre ne joue pas la carte de la modestie. D'après Aminata Touré, " N’ayons pas le triomphe modeste: c’est une victoire écrasante, sans appel qui consacre la fin définitive d’une époque politique et sonne le glas de la retraite définitive de nombreux politiciens" écrit-elle sur sa page X.



Le haut représentant du chef de l'Etat, d'ajouter: " le peuple sénégalais nous a accordé un vote de confiance sans équivoque. Il ne nous reste plus qu’à nous retrousser les manches pour transformer notre pays en profondeur et le sortir définitivement de la pauvreté."