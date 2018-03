(Reportage) Les Domaines agricoles de Thiès à l'ère de l'agriculture 3.0 pour l'équilibre de la balance commerciale du Sénégal

Etablis sur un périmètre autrefois occupé par un lac, les Domaines agricoles de Thiès nichés non loin du village de Ndiéguène, dans la commune de Diander avec ses 600 km d'irrigation, sont en train de révolutionner l'horticulture sénégalaise pour un meilleur rendement. Le la est donné.



Dans ce temple de l'horticulture sous serre, tout est piloté par le centre de fertilisation qui nourrit les plantes en eau mais aussi en engrais. Ici, il n'est pas question de fier son sort aux humeurs de la nature. La pépinière prend la germination en main. Tenue par une technicienne en horticulture, cette unité représente la couveuse des DAC.



Les serres qui sont constituées de chapelles englobant chacune quatre billons accueillent les plantes engendrés par la pépinière. Dans ces chambres où il existe un réseau de cablage invisible, l'alimentation des plantes se fait depuis le centre de fertilisation en fonction des besoins exprimés pour des retombées exponentielles. Ce n'est pas tout. Pour remplacer le vent, des abeilles importées sont mises à contribution pour la pollinisation. L'ère de l'agriculture 3.0 a sonné.



Pour gagner des parts de marché importants, les Domaines agricoles de Thiès investissent d'autres horizons et cultures à l'image du petit marron et du poivron blanc.



Les Dac de Thiès veulent être un levier fort dans la politique d'équilibre de la balance des paiements du Sénégal. Pour le Directeur de l'Horticulture, ce n'est pas une utopie.



Mais pour y arriver, des défis majeurs comme celui de la formation et de l'accompagnement financier doivent être relevés comme le souligne le Directeur des DAC de Thiès.



Pourtant, l'État du Sénégal est conscient de ces défis et a, selon le Dr Macoumba Diouf, investi dans la formation aux bonnes pratiques horticoles.



En outre, il est revenu sur les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal pour booster l'horticulture.